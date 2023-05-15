Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yazıcı: 'Erdoğan Kaybedemez Algısını Yitirdi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz nezdinde kaybetmez algısını yitirmiştir. İnsanımızın yüzde 50'sinden fazlası 'değişim' talebini ortaya koymuştur… İktidar, halktan gelen mesajları algılayabilme yeteneğini kaybettiği için bugün yüzde 50'nin altındadır. Mesajı alacağız ve 28 Mayıs'ta kazanacağız" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı, şunları kaydetti:

"21 yıllık iktidarın sonunda devletin tüm imkanlarını kullanarak seçim çalışması yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz nezdinde kaybetmez algısını yitirmiştir. İnsanımızın yüzde 50'sinden fazlası 'değişim' talebini ortaya koymuştur. Her şey daha yeni başlıyor. Sandık varsa umut vardır, bu ülkeye baharı getireceğiz. Milletimizin iradesi, bizim için her şeyin üstündedir. Hiçbir toplumsal talebe, halkımızın iletmek istediği mesaja kayıtsız kalamayız. İktidar, halktan gelen mesajları algılayabilme yeteneğini kaybettiği için bugün yüzde 50'nin altındadır. Mesajı alacağız ve 28 Mayıs'ta kazanacağız."