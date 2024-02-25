Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhammed Sabır Fırat, basın açıklaması yaptı.

Fırat, beraberindeki partililerle Dağkapı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın adalete, dürüstlüğe ve hizmete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ı tarihi, kültürü, kardeşliği ile yaşatma gayesinde olduklarını ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

"Halkın hakkını savunan, vatandaşları yerel yönetim sürecine dahil eden, milletin ekmeğini ve emeğini kollayan bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Diyarbakır'a hakkını teslim etmek için iki ana politikamız olacak. İlki ekmek hakkı. Diyarbakır'ın sanayisinin geliştirilmesi, ticari ağının oluşturulması, istihdam olanaklarının arttırılması, tarım, hayvancılık ve turizm gibi olanaklarının geliştirilmesi üzerinde duracağız. İkinci olarak ise sosyal ve kültürel haklar üzerinde durarak yerel yönetim olarak kimliklerimizi ve şahsiyetlerimizi yaşatacağız. Diyarbakır'ın kaybedecek bir 5 yılının daha olmadığını bildiğimizden 'Daha iyi bir yaşam senin hakkın Diyarbakır' diyerek yola koyulduk. Özgürlüğümüzü haktan başkasına teslim etmeyeceğimizin sözünü vererek halkımıza yeni bir yol açma gayretinde olduğumuzu ilan ediyoruz."