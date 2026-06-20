Haberler

Rüzgar Enerji Santrali Şantiyesindeki Kuş Yuvası Koruma Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Keşan'da bir rüzgar enerji santrali şantiyesinde bulunan kuş yuvası, içindeki 4 yavru ve 2 yumurta ile birlikte çevresi dubalarla çevrilerek koruma altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünde bulunan rüzgar enerji santrali şantiyesindeki kuş yuvası, çevresi zincirli dubalarla çevrilerek korumaya alındı.

Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti: Başına taşla vurdum, ölmeyince iple boğdum

Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike

Yeni haftada altına yatırım yapanları bekleyen tehlike