Rüzgar Enerji Santrali Şantiyesindeki Kuş Yuvası Koruma Altına Alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünde bulunan rüzgar enerji santrali şantiyesindeki kuş yuvası, çevresi zincirli dubalarla çevrilerek korumaya alındı.

Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı