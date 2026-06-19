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Rusya ve Ukrayna, 555 Askerin Cenazesini Karşılıklı Teslim Etti

Rusya ve Ukrayna, 555 Askerin Cenazesini Karşılıklı Teslim Etti
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Rusya ve Ukrayna, hayatını kaybeden askerlerin naaşları için yeni bir takas gerçekleştirdi. 522 Ukraynalı ve 33 Rus askerinin cenazeleri iade edildi.

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna hayatını kaybeden askerlerin naaşlarına ilişkin yeni bir takas gerçekleştirdi.

Rus haber ajansı RBC'nin Rus milletvekili Şamsayil Saraliyev'e dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, hayatını kaybeden 522 Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edilirken, 33 Rus askerinin cenazesi de Rusya'ya iade edildi.

Taraflar arasındaki son cenaze takası bir aydan uzun süre önce gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Xinhua
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