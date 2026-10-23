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Rusya ve Ukrayna 270'er esir asker takasını yaptı, Rus askerler Belarus'ta bulunuyor

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Rusya ve Ukrayna 270'er esir asker takasını yaptı, Rus askerler Belarus'ta bulunuyor Haber Videosunu İzle
Rusya ve Ukrayna 270'er esir asker takasını yaptı, Rus askerler Belarus'ta bulunuyor
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile 270'er esir asker takası yapıldığını ve Rus askerlerin Belarus'ta olduğunu bildirdi. Zelenskiy, 270 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını ve 5'i ölü olarak bilinenler dahil 9 sivilin ülkeye getirildiğini duyurdu.

MOSKOVA/ Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 270'şer esir asker takasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan 270 Rus askerin alındığı, karşılığında 270 Ukrayna ordusu mensubu esir askerin teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus askerlerinin halihazırda Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile gerçekleştirilen esir takası sonucu 270 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Esir takası sonucu 5'i ölü olarak bilinen kişiler olmak üzere 9 Ukraynalı sivilin de ülkeye getirildiğini aktaran Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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