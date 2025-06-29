Rusya ve ABD İstihbarat Liderleri Telefon Görüşmesi Yaptı

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Narışkin, iki taraf arasında bilgi alışverişi için mutabık kalındığını açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Narışkin, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

SVR Başkanı Narışkin, bu görüşmenin ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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