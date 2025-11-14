Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'daki askeri ve enerji unsurlarına yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların hipersonik füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri ve enerji unsurlarını vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji unsularına yoğun saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.