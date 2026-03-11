Haberler

Rusya: Ukrayna'da Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus güçlerinin cephedeki ilerlemeleri sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Çervonaya Zarya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı

Yanı başımızda ABD'nin can damarına böyle saldırdılar
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti