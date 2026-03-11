Rusya: Ukrayna'da Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus güçlerinin cephedeki ilerlemeleri sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Çervonaya Zarya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Çervonaya Zarya yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu