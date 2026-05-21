Ukrayna İHA'sı Rusya'da 2 Can Aldı

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Sızran kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun İHA'larla Samara bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu Sızran kentinde yaralıların ve ölülerin olduğunu kaydeden Fedorişçev, "Düşmanın insanlık dışı eylemleri sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar da var. Onlara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da yerel saatle dün akşam 20.00'den 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 121 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Hazar Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesinde yer alan Sızran kentindeki petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.