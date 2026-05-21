Haberler

Ukrayna İHA'sı Rusya'da 2 Can Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Fedorişçev, Ukrayna'nın İHA saldırısında Sızran'da 2 kişinin öldüğünü, yaralılar olduğunu açıkladı. Rusya 121 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini, Ukrayna ise petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Sızran kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun İHA'larla Samara bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu Sızran kentinde yaralıların ve ölülerin olduğunu kaydeden Fedorişçev, "Düşmanın insanlık dışı eylemleri sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar da var. Onlara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da yerel saatle dün akşam 20.00'den 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 121 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Hazar Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesinde yer alan Sızran kentindeki petrol rafinerisine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor