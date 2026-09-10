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Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki 2 yerleşim yeri kontrolümüze geçti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim yerleri üzerinde kontrol sağladı." bilgisine yer verildi.???????

Bakanlık, dün Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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