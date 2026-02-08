Haberler

Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Harkiv bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Sidorovka ve Gluşovka yerleşimleri Rus ordusunun denetimine geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Sumi bölgesinde Sidorovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı. Batı askeri grubu birlikleri de Harkiv bölgesindeki Gluşovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Çugunovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
