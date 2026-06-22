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Rusya: Son 24 Saat İçinde Ukrayna'daki Askeri Havaalanı ve Ulaşım Altyapısını Vurduk

Rusya: Son 24 Saat İçinde Ukrayna'daki Askeri Havaalanı ve Ulaşım Altyapısını Vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'daki bir askeri havaalanı, petrol rafinerileri ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısının hedef alındığını duyurdu. Ayrıca 483 İHA ve 8 güdümlü bombanın düşürüldüğü, Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi.

MOSKOVA, 22 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde Ukrayna'daki bir askeri havaalanı ve petrol rafinerileri ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından pazar günü yayımlanan basın açıklamasında, Rusya'ya ait operasyonel-taktik havacılık, saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birimlerinin, Ukrayna'nın cephe hattındaki askeri operasyonlarla bağlantılı altyapısını vurduğunu duyurdu. Bu kapsamda 147 bölgede uzun menzilli İHA üretim atölyelerinin, montaj ve depolama tesislerinin, enerji ve ulaşım altyapısının, askeri yakıt depolarının, lojistik merkezleri ile Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı kaydedildi.

Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde çatışma bölgelerinde Ukrayna güçlerine ait 8 güdümlü hava bombasını ve 483 sabit kanatlı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Rusya Karadeniz Filosu'nun, Karadeniz'in güneybatısında Ukrayna güçlerine ait 4 insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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