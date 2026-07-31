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Rusya: Ukrayna'da bir haftada ordu için kullanılan 31 gemiyi vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 31 gemiyi vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 31 gemiyi vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 25-31 Temmuz'da Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, bu limanların askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 23 kuru yük gemisi, 4 dökme yük gemisi, 2 römorkör, kaldırma gemisi ve çıkarma gemisi olmak üzere toplam 31 gemi vuruldu." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'da 12 yerleşim birimi ele geçirildi

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm kesimlerinde ilerleme kaydettiği ve son bir haftada 12 yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilerek, "Sumi bölgesinde Novaya Seç, Mogritsa ve Malaya Slobodka, Harkiv bölgesinde Yurçenkovo ve Verovka, Dnipropetrovsk bölgesinde Kommunarovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Stenki, Şevçenko, Torskoye, Krasnıy Kut, Svetloye ve Krasnoyarskoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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