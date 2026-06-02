Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer kentlerdeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırıları" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere Zaporijya, Harkiv ve Dnipropetrovsk kentleri ile Poltava, Hmelnitski ve Sumi bölgelerinde bulunan askeri sanayi işletmelerine, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine, askeri havaalanlarına yönelik yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırının hipersonik aerobalistik füzeler dahil havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.