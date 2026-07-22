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Rusya: Odessa Limanı ve Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemileri vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusuna yük taşıyan iki geminin yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla vurulduğunu, ayrıca Novaya Poçta lojistik merkezi ile bir füze bataryasının da imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusuna yük taşıdığı belirtilen iki geminin yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde hava ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile saldırı İHA'ları kullanarak Ukrayna'daki hedeflere yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanıldığı ifade edilen liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için ayrılan akaryakıt depolarının vurulduğuna dikkati çekildi.

Odessa'nın 15 ve 53 kilometre güneydoğusunda denizde seyir halindeki bir kuru yük gemisi ile dökme yük gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "söz konusu gemilerin Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna ordusu için yük taşıdığı" ifade edildi.

Odessa'da Novaya Poçta lojistik merkezi de vuruldu

Odessa şehrinde askeri amaçlı yüklerin depolanması için kullanıldığı belirtilen "Novaya Poçta" şirketine ait lojistik merkezin de vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Odessa'nın 25 kilometre kuzeybatısındaki Kovalevka yerleşim birimi yakınlarında "Neptün-2" kıyı savunma füze sistemi bataryasının hedef alındığı, iki füze fırlatma aracı ile bir nakliye-yükleme aracının imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Cura
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