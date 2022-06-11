Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor - Haberler

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Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Yardım dağıtımı Zarar gören yerleşim yerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesinde acil durum ekipleri, sivillere çeşitli yardımlarını sürdürüyor.

Yardım dağıtımı

Zarar gören yerleşim yerlerinden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesinde acil durum ekipleri, sivillere çeşitli yardımlarını sürdürüyor. Öte yandan Rusya'nın devam eden saldırılarında Donetsk Oblastı'nda bulunan Kostyantynivka bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü. Sivillerin tahliye için bekleyişleri ise sürüyor.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

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