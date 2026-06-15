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Zelenskiy, Kiev ve Harkiv'e düzenlenen saldırılarda 9 kişinin öldüğünü belirtti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev ve Harkiv kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda tarihi Kiev-Peçersk Manastırı da hedef alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, başkent Kiev ve Harkiv kentine yönelik hava saldırılarında 9 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun sadece Kiev'e yönelik gece saatlerinde 60'tan fazla füze fırlattığını aktaran Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret etti.

Zelenskiy, saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu vurgulayarak, "Başkentte, şu an itibarıyla 28 kişi yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın gece saldırılarında tarihi Kiev-Peçersk Manastırı'nın da hedef alındığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu, Rusya'nın bugün Hristiyan kültürüne karşı işlediği en büyük suçlardan biridir."

Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv kentine de saldırı düzenlediğini, saldırıda 5 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığını aktardı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın diğer şehir ve yerleşim yerlerine yönelik de saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, dünyaya savaşa devam etme niyetini bu şekilde gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rus ordusu, 70 füze ve 611 SİHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenlediği belirtilmişti.

Farklı tipten 70 füzenin gece saatlerinde Ukrayna'ya fırlatıldığı bildirilen açıklamada, Rusya'nın bu saldırıda 611 SİHA da kullandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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