Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, İstanbul'da oyuncu Halit Ergenç ile görüştü

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, İstanbul'da oyuncu Halit Ergenç ile bir araya geldi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda oyuncu Halit Ergenç ile bir araya geldi. Görüşmeye, Başkonsolos Aleksandr Kalachev de katıldı.

Açıklamada, "Halit Ergenç, Eylül ayında farklı ülkelerden genç delegelere kültür, sanat ve sinemadaki çağdaş eğilimlerin gelişimi de dahil olmak üzere çeşitli konularda fikir teatisinde bulunma imkanı sunan Uluslararası Gençlik Festivali vesilesiyle Yekaterinburg'a gerçekleştirdiği ziyaretinden sitayişle bahsetti. Bunun yanı sıra Halit Ergenç, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman rolü başta olmak üzere kariyerindeki mihenk taşı niteliğindeki çalışmalarını anlattı. Sergey Vershinin ise bu dizinin ve diğer Türk yapımlarının birçok Rusyalı nezdinde büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildiğini ifade etti. Büyükelçi, konuğuna bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek iki ülke ve halkları arasındaki kültürel temasların ehemmiyetini vurguladı."

Kaynak: ANKA