Rusya'da Orduya 364 Bin Yeni Katılım

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu yıl orduya 364 bin kişinin katıldığını belirterek, "Federasyonun her bölgesi, her idari birimi buna katkıda bulunuyor." dedi.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Astrahan bölgesine çalışma ziyareti düzenlediğini belirtti.

Buradaki askerlik şubesini denetleyen Medvedev, askeri yetkililerle toplantı yaptığını kaydetti.

Medvedev, "Bu yıl sözleşme imzalayan 336 bin kişi ve 28 bin gönüllü orduya katıldı. Bunlar güncel rakamlar. Federasyonun her bölgesi, her idari birimi buna katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.