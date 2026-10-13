Haberler

Rusya'da FSB'nin casusluk şüphesiyle gözaltına aldığı Japon gazeteci tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hokkaido Shimbun muhabiri Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Sahalin'de Rusya'dan ayrılmak üzereyken gözaltına alınan gazeteci, Moskova'daki Lefortovo Bölge Mahkemesince tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Rusya'daki muhabiri İmai Yuki'nin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunan ve Sahalin bölgesindeki Yujno-Sahalinsk kentinde görev yapan Japon gazetecinin, Japon istihbarat servislerinden biri adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, gazetecinin, Rusya'nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri topladığı ve sakladığının tespit edildiği öne sürülerek, söz konusu bilgilerin Rusya'nın güvenliğine karşı kullanılmak üzere Japon istihbaratına aktarılmasının amaçlandığı iddia edildi.

Gazetecinin, Rusya'dan ayrılmak üzere olduğu sırada Sahalin bölgesinde gözaltına alındığı ve ardından Moskova'ya götürüldüğü aktarılan açıklamada, hakkında "casuslukla" ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Moskova'daki Lefortovo Bölge Mahkemesinin gazetecinin tutuklanmasına karar verdiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Japon gazetecinin Rusya topraklarında istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Zaharova, "Tokyo'nun, Rusya'da bulunan ve yabancı gazeteci statüsüne sahip muhabirlerini devletimizin güvenliğini zayıflatmak amacıyla bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, gazetecinin tutuklanmasının Rusya-Japonya ilişkilerindeki olumsuz havayı daha da ağırlaştıracağını kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu

Gören dönüp bir daha baktı! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem

Fena korkmuş! Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Osman Kavala'nın başvurusuna mahkemeden yanıt
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var

Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor

Bu adam 34 yaşında! Aboubakar Türkiye'yi sallamaya devam ediyor