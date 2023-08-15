Rusya'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 30 Ölü, 105 Yaralı

Rusya'ya bağlı Dağıstan özerk cumhuriyetinin Mahaçkale kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı 105'e ulaştı. Yangın sonrası çıkan patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artmaktadır.

Rusya'ya bağlı Dağıstan özerk cumhuriyetinin Mahaçkale kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı 105'e ulaştı.

Rusya'da Dağıstan özerk cumhuriyetinin Mahaçkale kentindeki bir akaryakıt istasyonunda yangın sonrası meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada can kaybının 30'a, yaralı sayısının ise 105'e yükseldiği belirtildi. 500 metrekarelik alana yayılan yangının 3,5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldüğü aktarıldı.

Yangın ilk olarak araç servisinde çıktı

Mahaçkale'de akşam saatlerinde bir araç servisinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmış, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramıştı. Çevredeki çok sayıdaki kişi tahliye edilirken, istasyonda da art arda patlamalar meydana gelmişti.

Araç servisindeki patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - DAĞISTAN