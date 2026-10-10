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Rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt dahil 10 kişi gözaltına alındı

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Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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