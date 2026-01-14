Haberler

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avukat Rezan Epözdemir hakkında rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi. Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Ayşe GÜREL/ Avukat Rezan Epözdemir hakkında yargılandığı rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Epözdemir hakkında yargılandığı rüşvet davasında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...