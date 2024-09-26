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Rus Uyruklu Artur Yarosk Müslüman Oldu

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Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Artur Yarosk, Müslümanlığı seçerek 'Yusuf Can' ismini aldı. İhtida merasimi Antalya Müftülüğü'nde düzenlendi.

Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Artur Yarosk, Müslümanlığı seçti.

İslam dininden etkilenen Yarosk'un Antalya Müftülüğüne başvurması üzerine ihtida merasimi düzenlendi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yarosk, "Yusuf Can" ismini aldı.

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Artur Yarosk'a İslam dinine ilişkin bilgi verdi.

Yarosk'a "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

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