Rus Korgenerale Moskova'da Bombalı Suikast

(ANKARA) - Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı'na bağlı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarovl, Moskova'da aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rus yetkililer, saldırının arkasında Ukrayna'nın olabileceğini belirtti. Olay, Rusya'da bir yılda üst düzey askeri yetkilinin öldürüldüğü üçüncü saldırı oldu.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, kullandığı otomobilin altına yerleştirilen bomba Sarvarov'un yerel saatle 06.55'te park yerinden çıkışı sırasında patladı.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, suikaste ilişkin çok sayıda ihtimalin değerlendirildiğini bildirerek, "Bunlardan biri de suçun Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş olması" dedi.

Ukrayna'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral Igor Kirillov, 17 Aralık 2024'te apartman binasının dışında bir elektrikli scootera yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölmüştü. Saldırıda Kirillov'un yardımcısı da hayatını kaybetmişti. Ukrayna güvenlik servisi saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Bu suikastle bağlantılı olarak, Ukrayna güvenlik servisi adına hareket ettiği savunulan Özbekistan vatandaşı bir kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kirillov'un öldürülmesini Rusya'nın güvenlik birimleri açısından "büyük bir hata" olarak nitelendirmiş, bu olaydan ders çıkarılması ve etkinliğin artırılması gerektiğini söylemişti.

Ancak nisan ayında, Moskova yakınlarında bulunan apartman binasının yakınında park halindeki aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, Genelkurmay Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik de hayatını kaybetti. Olayın şüpheli faili kısa sürede yakalandı.