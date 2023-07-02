Savaşın ateşi Antalya'ya da sıçradı! Rus erkekten Ukraynalı tatilcileri kışkırtan sözler

1 yılı aşkın süredir devam eden savaş, tatil için Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler arasındaki ilişkilere de yansıdı. Plajda güneşlenen Ukraynalılarla Rus çift arasında çıkan gerginliğe ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, videoda Rus erkeğin "Savaştan yeni döndüm, çatışmalar sırasında çok sayıda Ukraynalıyı öldürdüm ve şimdi de savaştan kazandığım parayla tatil yapıyorum" diyerek Ukraynalıları kışkırttığı anlar yer aldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki gerginliğin savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Rus ve Ukraynalılar arasında da devam ettiği görüldü.

GERİLİM TURİZM KENTİNE DE SIÇRADI

Turizm kenti Antalya'da kaydedilen bir videoda, plajda güneşlenen Ukraynalılar ile Rus bir çift arasında yaşanan gerginlik anları yer aldı.

"ÇOK SAYIDA UKRAYNALIYI ÖLDÜRDÜM"

Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan görüntülerde Rus erkeğin "Savaştan yeni döndüm, çatışmalar sırasında çok sayıda Ukraynalıyı öldürdüm ve şimdi de savaştan kazandığım parayla tatil yapıyorum" sözleriyle Ukraynalıları kışkırttığı anlar yer aldı.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

Öte yandan Ukraynalı bir kullanıcı söz konusu görüntüleri Twitter üzerinden "Türkiye'de sahilde Z-orc. Videoda Ukraynalıları öldürdüğünü ve şimdi bu parayla tatil yaptığını itiraf ediyor. Böyle biriyle karşılaşırsanız polisi arayın, çünkü az önce savaş suçu işlediğini açık bir şekilde itiraf etti" ifadeleriyle paylaştı.