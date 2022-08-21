Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü
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Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.
Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin'in olay yerine gittiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel