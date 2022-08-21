Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü Güncel Haberler Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi. Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin'in olay yerine gittiği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Aleksandr Dugin Siyaset Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.