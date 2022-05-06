Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı - Haberler

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Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak olan "Zafer Günü" öncesinde Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi.

- Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı

MOSKOVA - Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak olan "Zafer Günü" öncesinde Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi.

Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası yaptı. Dün akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar gösterildi. Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar 2 prova yapıldığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

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