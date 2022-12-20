Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgeye yönelik saldırıda hastane binası hasar gördü
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Ukrayna'da Rus güçlerinin kontrolü altındaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti idaresindeki Kalininsky bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda hastane yerleşkesi olduğu iddia edilen binalar büyük hasar gördü.
Ukrayna'da Rus güçlerinin kontrolü altındaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti idaresindeki Kalininsky bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda hastane yerleşkesi olduğu iddia edilen binalar büyük hasar gördü. Açık alanda park eden araçlarında zarar gördüğü saldırının ardından yaralı ve ölü sayısına ilişkin bilgi verilmezken hastane civarında güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: AA / Güncel