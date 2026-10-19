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Rubio Semerkant'ta Ukrayna ile istihbarat paylaşımında duraklama iddiasını reddetti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Zelenskiy'nin ABD-Ukrayna istihbarat paylaşımının durdurulduğu iddiasını reddederek duraklama olmadığını söyledi. Rubio, Semerkant'ta erken uyarı sistemindeki yazılım sorununun EUCOM'ca incelendiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'ın Kiev ile istihbarat paylaşımını geçici olarak durdurduğu yönündeki açıklamalarını reddederek, paylaşımda duraklama olmadığını söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Rubio, Orta Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde, Zelenskiy'nin ABD ile Ukrayna arasındaki istihbarat paylaşımına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Rubio, "Bu bilgileri nereden edindiğini ya da basına neden böyle şeyler söylediğini bilmiyorum. Geri dönüp ona sormalısın. Hiçbir duraklama olmadı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine odaklanması gerektiğini belirten Rubio, ayrıca Ukrayna'nın Rus balistik füze saldırıları öncesinde erken uyarı alıp almadığına ilişkin açıklama yaptı.

Rubio, son saldırıda ne yaşandığını bilmediğini ancak birkaç gece önce erken uyarı sisteminde yazılımla ilgili bir sorun meydana geldiğini belirtti.

ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM), söz konusu sorunu incelediğini aktaran Rubio, son saldırıya ilişkin daha fazla yorum yapamayacağını ifade etti.

ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kestiği iddiaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 18 Ekim'de NBC News'e verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımının bir süre kesintiye uğradığını ancak daha sonra yeniden sağlandığını belirtmişti.

Ayrıca 15 Ekim'de Financial Times'a verdiği mülakatta Ukrayna-ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, ülkesinin saldırılarını durdurmasına rağmen Rus saldırılarına karşı ABD tarafından sağlanan erken uyarı bildirimlerinden mahrum bırakıldıklarını belirtmişti.

Zelenskiy, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ait uydu teknolojisi Starlink hizmetinin ülke genelinde yavaşlatıldığına ve bunun cephedeki operasyonlarını aksattığına dikkati çekmişti.

"ABD ile Rusya arasındaki ticaretin ilgi çekici" olduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini kesmesinin ve Starlink hizmetini aksatmasının kendileri açısından "tehlikeli" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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