Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milisleri silahsızlandırma planına şüpheyle yaklaşıyor

Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe, AA muhabirine, KDC ordusunun Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) adlı silahlı gruba yönelik adımlarını değerlendirdi.

KDC ordusunun, FDLR milislerini silahsızlandırma planına şüpheyle yaklaştıklarını dile getiren Nduhungirehe, "Artık sürekli açıklama yapmak yerine somut adımlar görmek istiyoruz. Washington Mutabakatları sözlerle değil, eylemlerle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

KDC ordusu, milislere silah bırakma çağrısı yapmıştı

KDC ordusu, pazar günü Kisangani kentinde düzenlenen askeri geçit töreninde, KDC'nin doğusundaki FDLR milislerini gönüllü olarak silah bırakmaya çağırmıştı.

KDC Genelkurmay Başkan Yardımcısı Jacques Ychaligonza, silah bırakanların ülkelerine geri gönderilmeden önce Kisangani'deki bir kampta toplanacağını ifade etmişti.

Kongo ve Ruanda yetkilileri 17-18 Mart'ta Washington'da bir araya gelmiş, iki ülke arasında imzalanan mutabakatların uygulanmasına ilişkin somut adımları görüşmüştü.

Bu kapsamda, Ruanda'nın belirlenen KDC bölgelerinde savunma tedbirlerini kaldırması ve Kinşasa'nın FDLR'yi etkisiz hale getirme çabalarını zamanlı ve yoğunlaştırılmış şekilde yürütmesi kararlaştırılmıştı.