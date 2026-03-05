Haberler

RTÜK'ten "Yeşilay Haftası" paylaşımı

Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'Yeşilay Haftası' kapsamında bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı nesillerin korunması konularında farkındalık yaratan paylaşımlarda bulundu. 106 yıllık Yeşilay'ın çalışmaları desteklenirken, 'Hayatım Tehlikede' belgeseline de vurgu yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Yeşilay Haftası" kapsamında paylaşımda bulundu.

RTÜK'ün Nsosyal hesabındaki paylaşımında, 106 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilayın çalışmalarının desteklendiği belirtildi.

Paylaşımda, sağlıklı nesillerin korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve özellikle ekran kullanımında bilinçli yaklaşımın yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

RTÜK'ün bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen paylaşımda, bu kapsamda hazırlanan "Hayatım Tehlikede" belgeseliyle sigara bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekildiği kaydedildi.

Yeşilayın 106. yılına özel belirlenen mottoya RTÜK'ün de destek verdiği aktarılan paylaşımda, "Sen de Yeşilaycısın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Hayatım Tehlikede" belgeseline ilişkin YouTube bağlantısı da bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
