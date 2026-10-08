Rospotrebnadzor, İrkutsk'ta ikinci hastalık vakası iddialarını yalanladı

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), İrkutsk şehrinde vebayla mücadele enstitüsünün bir çalışanında zatürre tespit edilmesinin ardından, ikinci bir hastalık vakasının görüldüğüne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, İrkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsünde çalışan ve daha önce "toplum kökenli zatürre" teşhisi konulan kadınla temas eden bir kişide ikinci bir hastalık vakasının tespit edildiğine ilişkin sosyal medyada haberler yayıldığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bir bölge sakininde "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine, olağanüstü toplantı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İrkutsk bölgesindeki nedeni belirlenemeyen zatürre vakasına ilişkin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de mevcut uygulamalar doğrultusunda bilgilendirildiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA