Robot tiyatrosu "Neci'nin Diji Maceraları-3" oyunu 7 Haziran'da izleyiciyle buluşacak

Güncelleme:
Teknolojiyle sahne sanatlarını buluşturan "Neci'nin Diji Maceraları-3" başlıklı çocuk oyunu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "6. İstanbul Dijital Sanat Festivali" kapsamında prömiyer yapacak.

Mezo Group'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu olma özelliği taşıyan oyun, gerçek robotlar, canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zeka destekli etkileşim sistemlerini sahneye taşıyor.

Dr. Nabat Garakhanova'nun kaleme aldığı oyun, Mezo Group ve CEO Event ortaklığıyla hayata geçirildi ve 7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek lansmanla perdelerini açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garakhanova, oyunun amacına dair şunları kaydetti:

"Çocuklar artık dijital bir dünyanın içinde büyüyor. Yapay zeka, robotlar ve ekranlar onların hayatının doğal bir parçası haline geldi. Biz de bu dünyayı çocuklar için nasıl daha güvenli, daha yaratıcı ve daha insani hale getirebiliriz diye düşündük. Aile, arkadaşlık, çevre gibi değerlerimizi kaybetmeden, dijital dünyayı da kullanarak nasıl doğru bir hayat sürdürebileceğimizi göstermek istedik. Dijital dünyadan doğru yararlanarak dünyamızı nasıl daha güzelleştirebileceğimizi anlatmayı amaçladık."

Akın Robotik ve Butik İnsan Kaynaklarının katkılarıyla sahnelenen oyun, teknolojiyle büyüyen iki arkadaş Neci ve Meci'nin robot arkadaşlarıyla yapay zeka, dijital sanat, çevre bilinci, geri dönüşüm ve gerçek dostluk üzerine çıktıkları eğitici ve fantastik bir yolculuğu anlatıyor.

Neci ve Meci'ye sahnede robot arkadaşları Mini Ada ile yapay zeka Diji Misha eşlik ederken, çocuklar da yalnızca seyirci değil, hikayenin interaktif bir parçasına dönüşecek.

Problem çözme, yaratıcı düşünme, dikkat geliştirme ve takım çalışması gibi temel becerileri destekleyen pedagojik bir yaklaşım benimseyen "Neci'nin Diji Maceraları-3", çocuklara aynı zamanda aile, arkadaşlık, çevre gibi değerlerin önemini anlatmayı ve teknolojiyi bilinçli kullanma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
