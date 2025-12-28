(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Roboski ile yüzleşilmeden, hakikat açığa çıkarılmadan adaletten söz edilemez. Failler yargılanmalı, sivillerin bir daha bombalanmamasının güvencesi sağlanmalıdır" ifadesini kullandı.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28 Aralık 2011'de Roboski'de 19'u çocuk, 34 sivil yurttaş katledildi. Bu katliam, inkar ve güvenlikçi politikaların yüreğimizde açtığı kapanmayan bir yaradır. Roboski ile yüzleşilmeden, hakikat açığa çıkarılmadan adaletten söz edilemez. Failler yargılanmalı, sivillerin bir daha bombalanmamasının güvencesi sağlanmalıdır. Vicdan ve adalet, unutmayı değil, hesap vermeyi gerektirir. Hesap verilmeyen her gün, bu utancın yeniden yaşandığı bir gündür."