Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender'in 'Fotoğraflar ile Rize' sergisi açıldı

Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender, "Fotoğraflar ile Rize" sergisi açtı.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Aytekin Kalender tarafından Rize'nin bütün ilçelerinin 2023 yılı içerisinde çekilmiş 30 fotoğraf karesi yer aldı.

Açılışa, Rize Vali Vekili Murat Öztürk, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, kurum müdürleri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Harun Mertoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin haber alma özgürlüğünün yanında gazetecilerin fedakarca şehirlerinin gelişimi için değerli bir görevi icra ettiklerini söyledi.

Fotoğrafçılığın çok farklı bir sanat olduğuna değinen Mertoğlu, "Fotoğraflar aslında zamanın en büyük kanıtları. Bir yerin yıllar sonraki değişimini çekilen bir kare fotoğraf ile belirleyebiliyorsunuz. Bu anlamda Rize'nin ilçelerinin dron fotoğrafları gelecek için çok kıymetli bir arşiv olacak." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, hafta sonuna kadar açık kalacak.