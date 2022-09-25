Rize haberi | Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi Güncel Haberler Rize gelişmesine göre Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Rize Jandarma Komutanlığı önündeki törenin ardından askeri uçakla Kayseri Havalimanı'na getirilen şehit için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Hatice Özsoy, törene şehit eşinin üniformasıyla katıldı. Özsoy'un cenazesi, yarın Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde toprağa verilecek. Özsoy, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde dün aracı arızalan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Osman Özsoy Kayseri Rize Güncel Haberler

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