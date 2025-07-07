Rize'de Hafif Ticari Araç Dere Yatağına Devrildi, Sürücü Yaralandı
Rize'nin Pazar ilçesinde, H.A. yönetimindeki hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Pazar-Hemşin yolu Başköy mevkisinde H.A. (70) yönetimindeki 34 NED 087 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
H.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel