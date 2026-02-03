Haberler

Jandarma, Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda aldığı tedbirleri paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde, bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda 28 sporcu mücadele etti. Jandarma ekipleri, etkinlik boyunca güvenlik tedbirlerini aldı ve bölgede devriye yaptı.

RİZE'de jandarma ekipleri, Güneysu ilçesinde bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda düzenlenen Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda aldığı tedbirlere ait görüntüleri paylaştı.

İlçeye bağlı deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası'nda 2 gün süren Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yaylada oluşturulan 650 metre uzunluğundaki pistte; aralarında İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın olmak üzere toplam 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışları çok sayıda vatandaş pist kenarından takip etti. Yoğun katılımın olduğu şampiyonada vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, jandarma ekipleri 2 gün boyunca bölgede 24 saat görev yaptı. Trafik jandarma ekipleri, sisli yollarda araçları yönlendirdi, kar motoru ve paletli arazi araçlarıyla yaylada devriye attı. Bulut denizi üstünde alınan tedbir ve uygulamalar jandarma kamarasına yansıdı.

HABER: Cevahir TOPALOĞLU - KAMERA: GÜNEYSU (Rize),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!