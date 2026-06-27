Rize'de denizde çıkan iki hortum cep telefonuyla görüntülendi
Rize'nin Ardeşen ilçesi açıklarında oluşan iki hortum kısa sürede etkisini kaybetti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen hortumlar, ilçenin farklı noktalarından görüldü.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde iki hortum meydana geldi.
Kentte etkili olan yağmur sonrası Ardeşen ilçesi açıklarında iki hortum oluştu.
Hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal