Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde dün tarım işçilerini taşıyan 31 ADS 265 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Mehmet Ezer (41), tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, dün Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrilmiş, kazada 5 tarım işçisi yaralanmıştı.