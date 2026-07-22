Haberler

Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde dün tarım işçilerini taşıyan 31 ADS 265 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Mehmet Ezer (41), tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, dün Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrilmiş, kazada 5 tarım işçisi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Ülke bu kahramanlığı konuşuyor
Oğuzhan Uğur'un 2017'de 'hırsızlık' suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur "hırsızlık" suçundan işlem görmüş
Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Dev havayolu şirketi kapanıyor
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

Avrupa'da bir ilk: Fransa'dan çocukları korumak için tarihi adım
İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı

Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı!