Resmi Rapor: Çin Gençliği Ağır Görev ve Sorumluluklar Üstleniyor

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Perşembe günü açıklanan Çin gençliği hakkındaki resmi raporda Çin gençliğinin, yüksek kaliteli ekonomik büyümeyi desteklemek, sosyalist demokratik siyasetin gelişimine katkıda bulunmak, dört başı mamur bir sosyalist kültür yaratmak, sosyalist ahlaki ve etik ilerlemeyi teşvik etmek ve güzel bir Çin kurmak üzere çaba gösterdiği bildirildi. "Yeni Çağda Çin Gençliği" adlı resmi rapor, Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından yayımlandı. Yeni çağda Çin gençliği, kriz zamanlarında güçlük ve zorluklardan korkmadığını ortaya koydu ve kritik anlarda metanet sergiledi.

Belgede Kovid-19 pandemisi sırasında gençlerin, bu ölümcül hastalıkla mücadele için hayatlarını riske attığı dile getirildi. 320.000 görev grubundaki 5,5 milyondan fazla genç, bu mücadelenin ön saflarında çalışarak sağlık hizmetlerinin verilmesi, malzemelerin taşınması ve tesislerin inşa edilmesinde görev aldı. Gençler, halkın virüsle olan topyekun mücadelesine muazzam katkılarda bulundu. 2021 itibarıyla 470.000 üniversite mezunu, kırsal bölgelerde öğretmenlik, tarım, tıbbi hizmetler ve yoksulluğun azaltılmasına ilişkin görevlerde çalıştı ve milyonlarca üniversite öğrencisi tatillerinde anketler yaptı ya da kırsal alanlarda bilim ve teknoloji anlayışının ve sağlık konusundaki bilgilerin yayılmasına yönelik diğer faaliyetlerde bulundu. Gençler, bu çabalarıyla Çin'in yoksulluğu azaltma ve kırsal canlandırma çalışmalarına destek verdi.

Her yıl Çin üniversitelerinden 3 milyonun üzerinde bilim, teknoloji ve mühendislik öğrencisi mezun olarak ülkenin mühendislerinin saflarına sürekli olarak taze kan sağlıyor. 2014 yılından bu yana tescil edilen işletmelerin kurucuları arasında 5 milyondan fazla üniversite öğrencisi ve yeni mezun bulunuyor. Beidou Navigasyon Uydu Sistemi'ndeki araştırma gruplarının çekirdek kadro üyelerinin ortalama yaşı 36; kuantum bilim uydusu Mozi'dekilerin yaş ortalaması 35 ve 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) Tianyan'dakilerinse 30. Rapora göre, hem kentsel hem de kırsal alanlarda, işyerinde ya da kampüste gençler, mükemmellik ve çoğunluğun iyiliğinin peşinden gidiyor ve sağlıklı trendler oluşturuyor. 2021 yılının sonu itibarıyla yaşları 14 ile 35 arasında değişen 90 milyondan fazla insan, Chinavolunteer.mac.gov.cn gönüllülük platformuna kayıt olmuş durumda.

Xinhua / Güncel