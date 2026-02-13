Haberler

Aylar sonra kısıtlamalarla açılan Refah Kapısı'ndan Filistinlilerin sınırlı geçişleri sürüyor

Mısır sınırındaki Refah Kapısı'ndan 65 Filistinli, İsrail'in kısıtlamaları altında Mısır'a geçiş yaptı. Aynı zamanda 43 kişi de Gazze'ye döndü. Refah Sınır Kapısı, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olarak önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor.

Mısır sınırındaki Refah Kapısı'ndan 65 Filistinli, İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında Mısır'a geçerken, 43 kişi de Gazze Şeridi'ne döndü.

Filistin hükümetinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında 28 hasta ve 37 refakatçinin de bulunduğu 65 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığını söyledi.

Yetkili, 43 Filistinlinin de yurt dışından Gazze Şeridi'ne döndüğünü ve Han Yunus'taki Nasır Hastanesine ulaştıklarını aktardı.

Cuma ve cumartesi günlerinin haftalık tatil olduğu için bugünlerde Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş olmayacağı kaydedildi.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra, 2 Şubat'ta "sınırlı" şekilde iki yönlü geçişlere açılmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 2-10 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı üzerinden 275 Filistinlinin Gazze'den ayrıldığını, 213 kişinin ise Gazze'ye girdiğini belirtmişti.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini paylaşıyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
