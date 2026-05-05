"Rami Çocuk ve Sanat Bienali", pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Rami Kütüphanesi, "Rami Çocuk ve Sanat Bienali" kapsamında edebiyat, dijital kültür ve sanat odaklı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinliklerin odağında çocuklar, gençler ve aileler yer alacak.

Perşembe ve cuma günleri yetişkinlere özel söyleşi ve bilgilendirme programlarının yapılacağı etkinlikler kapsamında hafta sonu ise çocuklar için yoğun bir etkinlik ve tiyatro takvimi uygulanacak.

Geleneksel zeka oyunları ve tiyatro gösterileri minik izleyicilerle buluşacak

Çocuklar için 6 Mayıs'ta "Limon Kız", "Benim Dünyam" ve "Herkes Neden Ters?" etkinliklerinin yanı sıra "Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunları: Dedem Korkut" programı düzenlenecek. Ayrıca 14 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik "Vahşi Doğada Nezaket Aramak" etkinliğinde, çocuklara hayvanlar üzerinden varoluşsal bir yolculuk sunulacak.

Programda, 7 Mayıs'ta "Tilki ile Sütçü Kız" ve "Dev Şalgam: Birlikten Kuvvet Doğar" yer alırken, kolaj, pop-up kartpostal ve minyatür kitap tasarımı gibi yaratıcı atölyeler de çocuklarla buluşacak. Dede Korkut temalı ahşap oyuncak atölyesi de günün öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

Çocuklara yönelik 8 Mayıs'ta düzenlenecek herbaryum ve sesin resmi atölyelerinin yanı sıra yetişkinler için "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu bilgilendirme söyleşisi yapılacak. "Onlar İnternet Kullanmıyor Çünkü..." başlıklı oturumla da çocukların dijital dünyadaki konumu işlenecek.

Hafta sonu programı 9 Mayıs'ta süper kahramanlar temalı oyunlar, stop motion atölyesi ve "Çocuk Gözüyle Şehir" paneliyle devam edecek. Yayıncılık dünyasına meraklı yetişkinler için "Resimli Kitapların Küresel Yolculuğu" ve telif hakları üzerine uzmanların katılımıyla oturumlar düzenlenecek.

Cumartesi günü ayrıca "Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" ve "Yeşilcan ile Bağımsızlık Oyunu" adlı tiyatro oyunları minik izleyicilerle buluşacak.

Dijital dünyanın çocuklara etkileri konuşulacak

Bienalde, 10 Mayıs'ta resimli kitapların küresel yolculuğundan dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine kadar pek çok konu uzman isimler eşliğinde tartışmaya açılacak.

Anneler Günü'ne özel hazırlanan "Kendin İçin Üret, Kendin İçin Tasarla" serisinde yetişkinler, punch ayna, mum ve cam üzerine akrilik tablo tasarımı yapabilecek. Günün etkinlikleri, Ferdinand film gösterimi, film sohbeti ve bienal eskizleri çalışmasıyla sona erecek.

"Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenlenen bienal etkinlikleri, çocukların hayal gücünü destekleyen ve aileleri sanatla buluşturan kapsayıcı bir içerik sunmayı hedefliyor.