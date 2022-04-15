RAMAZAN AYINDA SOĞUK BAKLAVAYA RAĞBET ARTTI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek ortaya çıkarılan soğuk baklavanın patentini alan Hacıbaba Pastaneleri'nin Müdürü Mehmet Aydar, Ramazan ayında satışların arttığını belirterek, Satışlarımız 2 kat arttı. Soğuk baklava burma kadayıfın tahtını sallıyor. Dünyanın 8'inci harikası olan bu tatlının mucidi olmaktan da gurur duyuyoruz. Kesinlikle taviz vermediğimiz bir konu da gıda güvenliğidir. Gıda mühendisi arkadaşlarımız yılın 365 günü vardiyalı bir şekilde gıda güvenliğini, kontrolünü ve denetimini sağlamaktadır dedi.

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan, az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek yapılan soğuk baklavaya Ramazan ayında rağbet arttı. Soğuk baklavanın marka tescilini alan Hacı Baba Pastaneleri'nin Müdürü Mehmet Aydar, satışlarının 2 kat arttığını belirterek, soğuk baklavanın burma kadayıfın tahtını salladığını söyledi.

Kurum olarak lezzetin yanında en çok gıda güvenliğini önemsediklerini ifade eden Aydar, İmalattan müşteriye sunuluncaya dek ürünlerimiz gıda mühendislerimizin kontrolü altında bulunuyor. Normal potansiyelimizin birkaç katına ulaşmış durumdayız. Bu anlamda vatandaşlarımız bizleri tercih ediyor ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yüzyıllardır kültürümüzde olan tescilli burma kadayıfımıza alternatif olarak soğuk baklavaya müthiş bir rağbet var. Dünyanın 8'inci harikası olan bu tatlının mucidi olmaktan da gurur duyuyoruz. Kesinlikle taviz vermediğimiz bir konu da gıda güvenliğidir. Gıda mühendisi arkadaşlarımız yılın 365 günü vardiyalı bir şekilde gıda güvenliğini, kontrolünü ve denetimini sağlamaktadır. Müşterilerimizin, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir diye konuştu.