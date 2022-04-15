Ramazan ayı, Meram'da en güzel haliyle yaşanmaya devam ediyor

MERAM, KONYA (Bültenler) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da bu ayın güzelliklerini ve bereketini hemşehrileriyle birlikte yaşıyor. Başkan Kavuş, bu çerçevede özellikle uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlarla iftar sofralarında, iftar sonrası teravih namazında ya da çay sohbetlerinde bir araya geliyor.

BAŞKAN KAVUŞ, HER GÜN AYRI BİR MAHALLEDE VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Başkan Mustafa Kavuş, bu ziyaretleri çerçevesinde Karadiğin Deresi, Karadiğin ve Çomaklar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Çomaklar Mahallesi ziyaretinde Muhtar Kazım Çiçekli'nin mahalleliler için verdiği iftar sofrasına misafir olan Başkan Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat mensupları vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet, iftar sofrasının ardından geçilen mahalle odasında da devam etti.

Başkan Kavuş, bir diğer ziyaretini gerçekleştirdiği Karadiğin Deresi Mahallesi'nde kılınan teravih namazının ardından hemşehrileriyle çay eşliğinde sohbet etti. Başkan Kavuş, neşeli bir ortamda geçen sohbetlerde vatandaşlara bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak belediye çalışmaları hakkında da bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kavuş'un bir başka durağı ise Karadiğin Mahallesi oldu. Burada kıraathane ziyareti gerçekleştiren Başkan Kavuş vatandaşlarla hasbihal etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "RAMAZAN'IN BEREKETİNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLUYORUZ"

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Mustafa Kavuş, Ramazan'ın tüm Meram'da en güzel haliyle yaşandığına vurgu yaparak şu görüşlere yer verdi; "Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm rahmet ve bereketiyle geldi. Bu bereketten bizler de nasibimizi alıyoruz. Öncelikle merkeze uzak mahallelerimiz olmak üzere sürekli ayrı bir mahallemizde olmaya gayret gösteriyoruz. Onlarla iftar ya da sahur sofralarında buluşuyor, teravihlerimizi birlikte kılıyor, sıcak çay eşliğinde sohbetlerimizi ediyor, talep ve beklentilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpüyor, gençlerimizle gülüyoruz. 'Ramazan dünyanın her yerinde güzeldir, ama Konya'da ve Meram'da ayrı güzeldir' diyoruz hep. Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizle birlikte oluşturduğumuz sohbet ve muhabbet halkası işte bu söylemimizin en güzel ispatı gibi. Bu sebeple bayram günü yaklaştıkça bu ziyaretleri sürdürmeye hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Allah bu muhabbetimizi hiç bozmasın, daim etsin."

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