Putin ve Trump'tan Barış Temalı Yapıcı Görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "İstanbul'da temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.

Putin, Trump'la yaptığı ve iki saati geçen telefon görüşmesinin ardından Soçi'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump'la görüşmesinin son derece bilgilendirici ve açık şekilde gerçekleştiğine işaret eden Putin, bunun da oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik verdiği destekten ötürü Trump'a teşekkür ettiğini belirten Putin, "ABD Başkanı Trump, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusundaki tutumunu ortaya koydu. Ben de Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğumuzu aktardım." diye konuştu.

Barışa doğru ilerlemenin en etkili yollarının bulunması gerektiğini vurgulayan Putin, Rusya'nın Ukrayna tarafıyla olası bir barış anlaşmasına ilişkin memorandum önermesi konusunda Trump ile anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Putin, "Ukrayna tarafı ile çözüm ilkeleri, olası barış anlaşmasının sağlanmasıyla ilgili süre ve uygun anlaşmalara varılması halinde belirli süreliğine olası bir ateşkes gibi bir dizi pozisyonlarının belirlenmesi hususunda memorandum üzerinde çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da belirli bir süreliğine ateşkes için "uygun anlaşmalara" varılması gerektiğini belirten Putin, "İstanbul'da (Ukrayna ile) temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.

Putin, Rusya ve Ukrayna'nın tüm taraflar için uygun tavizlerde bulunması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"(Trump ile) Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum. Rusya ve Ukrayna'nın barış için azami istek göstermesi ve her iki taraf için uygun olacak uzlaşıya varması gerekiyor. Aynı zamanda Rusya'nın tutumunun genel olarak açık olduğunu belirtmek isterim. Bizim için en önemli şey, bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyorsa, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov sonra bazı detayları açıklayacaklar."