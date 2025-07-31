Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Moskova'da Kabul Etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Moskova'da kabul ederek, Suriye-Rusya ilişkileri üzerine ortak askeri konuları ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi başkent Moskova'da kabul etti.

Suriye haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Moskova'da kabul etti.

Ayrıca, Savunma Bakanı Tümgeneral Mühendis Marhaf Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Asaad Hasan el-Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye-Rusya ilişkilerine hizmet eden bir dizi ortak askeri konu ele alındı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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