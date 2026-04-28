Pursaklar'da annelere yönelik seminer düzenlendi

Pursaklar Belediyesince, "Annelikte Tükenmişlik Sendromu ve Başa Çıkma Yöntemleri" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülbahar Hatun Hanım Evi'nde düzenlenen seminerde, annelerin yoğun sorumluluklar karşısında yaşayabileceği fiziksel ve duygusal tükenmişlik konuları ele alındı.

Uzman psikolog ve eğitmenler, tükenmişlik sendromunun nedenleri, günlük yaşama etkileri ve başa çıkma yöntemlerine ilişkin katılımcılara bilgi sundu.

Seminerde, annelerin kendilerine zaman ayırmasının önemi, stres yönetimi teknikleri ve sağlıklı iletişim becerileri de anlatıldı.