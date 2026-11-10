Punom Pen'de 73. Bağımsızlık Günü kutlamaları havai fişek gösterisiyle devam etti

Punom Pen'de 73. Bağımsızlık Günü kutlamaları havai fişek gösterisiyle devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü kutlamaları kapsamında Bağımsızlık Anıtı çevresinde havai fişek gösterisi düzenlendi. Aydınlatılan Bağımsızlık Anıtı çevresindeki gösteri 9 Kasım 2026'da gerçekleşti.
PUNOM PEN, 10 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü kutlamaları kapsamında aydınlatılan Bağımsızlık Anıtı çevresindeki havai fişek gösterisi, 9 Kasım 2026. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua