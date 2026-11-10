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Punom Pen'de 73. Bağımsızlık Günü kutlamaları havai fişek gösterisiyle devam etti

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Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü kutlamaları kapsamında Bağımsızlık Anıtı çevresinde havai fişek gösterisi düzenlendi. Aydınlatılan Bağımsızlık Anıtı çevresindeki gösteri 9 Kasım 2026'da gerçekleşti.

PUNOM PEN, 10 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü kutlamaları kapsamında aydınlatılan Bağımsızlık Anıtı çevresindeki havai fişek gösterisi, 9 Kasım 2026. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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